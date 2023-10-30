بورصة موسكو في المنطقة الخضراء والروبل يواصل ارتفاعه

صعد مؤشرا بورصة موسكو في تعاملات اليوم الاثنين وواصل سعر صرف الروبل الارتفاع، بعد قرار المركزي الروسي زيادة سعر الفائدة الرئيسي.

وبحلول الساعة 11:20 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 0.57% إلى 3242.55 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.37% إلى 1093.95 نقطة.

وفي سوق العملات المحلية، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 67 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 93.43 روبل، في حين انخفض سعر صرف اليورو بواقع روبل واحد إلى 98.58 روبل.

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كذلك تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 7 كوبيكات إلى 12.72 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

ويوم الجمعة الماضي، فاجئ البنك المركزي الروسي الأسواق وقرر رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 2% من 13% إلى 15% سنويا، وعزا قراره لزيادة المخاطر المرتبطة بالتضخم، وقال في بيانه: "زاد ضغط التضخم الحالي بشكل كبير وهو أعلى من التوقعات".

المصدر: RT