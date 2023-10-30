المركزي السوري يصدر سعر صرف جديدا للدولار

رفع مصرف سوريا المركزي اليوم الاثنين سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار للحوالات والصرافة، وحدده عند 12500 ليرة للدولار.

كذلك تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ13198.81 ليرة سورية لليورو الواحد، وفقا لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن المركزي السوري.

وتصدر هذه النشرة بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وللمقارنة فقد كان سعر صرف الدولار بتاريخ 18 أكتوبر الجاري عند 11500 ليرة سورية أما سعر صرف اليورو فقد كان عند 12161.88 ليرة سورية.

مصرف سوريا المركزي

المصدر: RT