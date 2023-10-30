انخفاض أسعار النفط والأنظار موجهة نحو اجتماع الفدرالي الأمريكي

انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين مع ترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع، حول أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 09:05 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.31% إلى 84.42 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.99% إلى 89.58 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

كذلك لا تزال الأسواق تقييم احتمالات اتساع نطاق الصراع الدائر في الشرق الأوسط، الغنية بالذهب الأسود.

المصدر: RT + بلومبرغ