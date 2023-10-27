أسوأ اكتتاب عام في 2023 في بورصة لندن

وصفت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية الاكتتاب العام لشركة CAB Payments Holdings بأكبر الإخفاقات في سوق الأسهم في لندن لهذا العام 2023.

وأشارت الوكالة إلى أن المشاكل المتعلقة بالإدراجات الجديدة في لندن تستمر مع تراجع سهم شركة CAB Payments Holdings بنسبة 75% بعد أقل من أربعة أشهر من الإدراج.

وانخفض سهم الشركة، التي بلغت قيمتها نحو مليار دولار عند إدراجها في يوليو 2023، بعد أن قالت إنها تأثرت بالتغيرات في ظروف السوق في بعض "ممرات العملة الرئيسية".

وتراجع سهم CAB Payments Holdings إلى 53.1 بنس من سعر الاكتتاب العام البالغ 335 بنسا، وهذا ليس الاكتتاب العام الأول الذي يفشل إذ كانت هناك شركات أخرى مثل Aston Martin Lagonda Global وHoldings Plc وDeliveroo Plc وTHG Plc، التي انخفضت أسهمها بشكل حاد بعد الاكتتاب.

ولفتت الوكالة إلى أن العديد من الشركات تختار الآن الاكتتاب في نيويورك بدلا من لندن، مثلما فعلت شركة تصميم الرقائق Arm Holdings Plc.

ويرى محللون أن المشاكل ظهرت بسبب تدخل البنك المركزي البريطاني في السوق.

المصدر: بلومبرغ