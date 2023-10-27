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بعد تراجع حاد.. ارتفاع أسعار النفط فوق 89 دولارا

مال وأعمال

بعد تراجع حاد.. ارتفاع أسعار النفط فوق 89 دولارا
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، ومخاوف حول الإمدادات العالمية من الخام.

وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.60% إلى 84.54 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.60% إلى 89.34 دولار للبرميل.

وأمس عند التسوية، تراجعت عقود "برنت" بنسبة 2.45% إلى 87.93 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 2.55% ليسجل 83.21 دولار للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ

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