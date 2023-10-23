تراجع الأسهم الصينية إلى أدنى مستوياتها في نحو عام

تراجعت الأسهم الآسيوية اليوم، وانخفضت السوق الصينية إلى أدنى مستوى لها منذ عام وسط مخاوف الأسواق من تداعيات تعثر السوق العقاري في الصين ومخاوف من تداعيات التوتر في الشرق الأوسط.

وتراجع مؤشر "شنغهاي المركب" بنسبة 1 بالمائة إلى 2954.42. وأغلقت أسواق "هونغ كونغ" بسبب العطلة، وكذلك أسواق تايلاند.

وقام المستثمرون الدوليون بتحويل أصولهم من الأسهم الصينية بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية، والظروف الاقتصادية الصعبة، والأزمة في صناعة العقارات.

كذلك هبط مؤشر "تايكس" التايواني بنسبة 0.9 بالمائة، وخسر مؤشر "نيكاي 225" في طوكيو 0.8 بالمائة إلى 31007.12، وخسر مؤشر "كوسبي" في سيؤل 0.5 بالمائة إلى 2363.67. وانخفض مؤشر "إس آند بي/ أيه إس إكس 200" الأسترالي بنسبة 1 بالمائة إلى 6837.70.

في المقابل، ارتفع مؤشر "سينسيكس" الهندي بأقل من 0.1 بالمائة.

المصدر: أ ب