انخفاض أسعار النفط وبرميل "برنت" لا يزال فوق 91 دولارا

انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين، مع متابعة الأسواق لتطور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، الغنية بالخام، ورغم الانخفاض لكن خام "برنت" لا يزال فوق مستوى 91 دولارا للبرميل.

وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، جرى تداول الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 87.24 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.95% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 91.45 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.77% عن سعر التسوية السابق، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ