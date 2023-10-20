تركيا تشدد الشروط اللازمة للحصول على الإقامة

كشف مصدر في إدارة شؤون الهجرة التركية أن السلطات التركية شددت الشروط اللازمة لإصدار تصاريح الإقامة، حيث قامت بزيادة الحد الأدنى لسعر العقار الذي يتوجب شراؤه للحصول على الإقامة.

وبحسب المصدر فقد رفعت السلطات التركية الحد الأدنى لسعر العقار الذي يتوجب شراؤه في البلاد ليصبح الآن 200 ألف دولار بعد أن كان في السابق 50 ألفا في المدن الصغيرة و75 ألفا في المدن الصغيرة والمناطق الحضرية.

وقال المصدر: "بحسب القواعد الجديدة، فإن إصدار تصريح الإقامة على أساس امتلاك العقار أمر ممكن فقط إذا كان سعر العقار لا يقل عن 200 ألف دولار، كذلك بموجب القواعد الجديدة يتوجب تقديم ورقة "الطابو" (وثيقة تثبت ملكية العقار) للحصول على تصريح إقامة ولا يتوجب إجراء تقييم للمساحة".

وأشار إلى أن القواعد الجديدة ستطبق على الأشخاص الذين اشتروا عقارات بعد 16 أكتوبر 2023.

بالنسبة لأصحاب العقارات، التي تم شراؤها قبل 16 أكتوبر 2023، فستطبق القواعد السابقة: الحد الأدنى لسعر الشقة هو 50 ألف دولار في المدن الصغيرة و75 ألفا في المدن الكبرى مثل اسطنبول وإزمير.

المصدر: نوفوستي