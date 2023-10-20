في بورصة موسكو ارتفاع قوي للروبل.. اليورو عند أدنى مستوى في نحو 3 أسابيع

ارتفع سعر صرف العملة الروسية أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، اليوم الجمعة، وجرى تداول اليورو دون مستوى 102 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ 28 سبتمبر الماضي.

وبحلول الساعة 10:05 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 44 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 96.95 روبل. فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 64 كوبيكا إلى 102.13 روبل، وقبل ذلك جرى تداول العملة الأوروبية دون مستوى 102 روبل، للمرة الأولى منذ 28 سبتمبر 2023.

بينما تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 7 كوبيكات إلى 13.161 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يلزم 43 شركة تنشط في التصدير ببيع إيراداتها من العملات الأجنبية في البورصة الروسية، وسيتم تطبيق المرسوم لمدة 6 أشهر.

وتهدف الخطوة لتحقيق الاستقرار في سوق العملات المحلية ودعم العملة الروسية، التي تتعرض لضغوطات في الفترة الماضية.

المصدر: RT