ارتفاع أسعار النفط مع تجدد المخاوف من تداعيات المواجهة في الشرق الأوسط

صعدت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مع تصاعد وتيرة الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، المنطقة الغنية بموارد النفط، وتتخوف الأسواق من تأثر إمدادات الخام إلى الأسواق بالأحداث.

وبحلول الساعة 09:32 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.93% إلى 90.20 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.76% إلى 93.08 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ