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ارتفاع أسعار النفط مع تجدد المخاوف من تداعيات المواجهة في الشرق الأوسط

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط مع تجدد المخاوف من تداعيات المواجهة في الشرق الأوسط
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صعدت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مع تصاعد وتيرة الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، المنطقة الغنية بموارد النفط، وتتخوف الأسواق من تأثر إمدادات الخام إلى الأسواق بالأحداث.

وبحلول الساعة 09:32 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.93% إلى 90.20 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.76% إلى 93.08 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ

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