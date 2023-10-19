منتدى "صنع في روسيا".. رئيس الحكومة الروسية يعطي تقييما للوضع الاقتصادي

صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، بأن التطور التدريجي للاقتصاد الروسي سيستمر، لافتا إلى أن الحكومة الروسية ستعمل على تحقيق الأهداف الوطنية في مختلف المجالات.

وجاء تصريح رئيس الحكومة الروسية في كلمة ألقاها بالجلسة العامة لمنتدى "صنع في روسيا"، الذي انطلق اليوم في موسكو.

وأشار ميشوستين إلى أن التعاون الاقتصادي بين روسيا والدول الصديقة يجب أن يساعد على حل المشاكل الداخلية، وشدد رئيس الوزراء على أهمية تحقيق الأهداف الوطنية في مجال زيادة الرخاء، وتعزيز الوضع الديموغرافي المناسب، وضمان السيادة التكنولوجية والمالية.

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وأكد أن نمو الاقتصاد الروسي سيستمر على الرغم من جميع التحديات الخارجية، إذ ستواصل الحكومة تحقيق هذا النهج.

وفي سبتمبر الماضي رفعت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الوطني في عام 2023 من 1.2% إلى 2.8%.

وانطلقت في العاصمة الروسية موسكو اليوم فعاليات منتدى التصدير الرئيسي "صنع في روسيا" بمشاركة نخبة من الشركات الروسية.

وينعقد الحدث يومي الـ19 والـ20 من الشهر الجاري، وفي إطاره تعرض 78 شركة روسية من 46 مقاطعة وإقليما روسيا أفضل منتجاتها الجاهزة لدخول الأسواق الدولية.

المصدر: RT