منتدى "صنع في روسيا".. روسيا والإمارات تعززان التعاون بينهما باتفاقية جديدة

اتفقت روسيا والإمارات على التعاون في مجال التنظيم الفني والتقييس والمقاييس، وتم توقيع اتفاقية في هذا الإطار وجاء ذلك خلال أنشطة منتدى "صنع في روسيا"، الذي انطلق اليوم في موسكو.

ووقع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة الروسي فاسيلي أوسماكوف ووكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات عمر السويدي ورئيس وكالة التنظيم الفني والمقاييس الروسي أنطون شاليف مذكرة تفاهم في مجال التعاون في مجال التنظيم الفني والتقييس والمقاييس.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال التنظيم الفني والتقييس والمقاييس وكذلك دراسة تجربة البلدين في تنمية التجارة المتبادلة.

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وبحسب بيان نشرته وزارة الصناعة والتجارة الروسية فإن تنفيذ المذكرة سيسمح بتبادل أفضل الممارسات المتاحة لتنفيذ المتطلبات الفنية لسلامة المنتجات على المستويين التشريعي والعملي.

كما تفتح المذكرة آفاقا جديدة لتكييف أساليب الاختبارات المعملية التي تستخدمها دولنا للسلع المصدرة، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي في تقليل التكاليف المالية والوقتية للمصدرين الروس عند اختبار المنتجات للتصدير إلى الإمارات.

وانطلقت في العاصمة الروسية موسكو اليوم فعاليات منتدى التصدير الرئيسي "صنع في روسيا" بمشاركة نخبة من الشركات الروسية.

وينعقد الحدث يومي الـ19 والـ20 من الشهر الجاري، وفي إطاره تعرض 78 شركة روسية من 46 مقاطعة وإقليما روسيا أفضل منتجاتها الجاهزة لدخول الأسواق الدولية.

المصدر: RT