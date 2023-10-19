نائب رئيس الوزراء الروسي عن تعاون الطاقة مع الصين: شراكة ذات فرص واعدة

يرى نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك وجود آفاق كبيرة لزيادة إمدادات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز، من روسيا إلى الصين.

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وقال نوفاك، في كلمة في منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني المنعقد حاليا في العاصمة بكين: "اليوم بين روسيا والصين هناك مجالات واسعة للتعاون في جميع قطاعات الطاقة ونراقب إمكانات كبيرة لزيادة إمدادات الطاقة".

ووفقا لنوفاك فإن قطاع الطاقة يعد أحد المجالات الرئيسية للتعاون بين البلدين، كما أثبتت روسيا على مدى سنوات أنها مورد موثوق، وقد زادت صادرات روسيا من منتجات الطاقة إلى الصين هذا العام بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

من جهته أشار رئيس شركة "روس نفط" الروسية إيغور سيتشين، إلى أن روسيا تعتزم توسيع التعاون مع الصين في مجال الطاقة.

وفيما يتعلق بإمدادات النفط، أفاد سيتشين بأن روسيا زودت الصين بأكثر من 75 مليون طن من النفط في العام الجاري بزيادة نسبته 25% عن العام الماضي، وبناء على نتائج الأشهر الثمانية الأولى من 2023 تصدرت روسيا قائمة موردي النفط إلى الصين، حيث تقدمت على السعودية.

كذلك دعا سيتشين لتوسيع استخدام اليوان والروبل في التسويات التجارية مع الصين ودول ثالثة، مشددا على أن ذلك سيسمح بزيادة حجم التجارة.

وانطلقت اليوم في بكين أعمال منتدى الطاقة الروسي الصيني، ومن الجانب الروسي يشارك في الحدث نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك ووزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشتنيكوف ورئيس شركة "روس نفط" إيغور سيتشين.