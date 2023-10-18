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اليوان الصيني يتفوق على اليورو.. وعملة عربية ضمن عملات التجارة الرئيسية

مال وأعمال

اليوان الصيني يتفوق على اليورو.. وعملة عربية ضمن عملات التجارة الرئيسية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفعت حصة اليوان الصيني في التسويات التجارية عبر منظومة الدفع الدولية "سويفت" في سبتمبر الماضي إلى مستوى تاريخي قدره 5.8% وتجاوزت بذلك اليورو، وأصبحت ثاني عملة رئيسية في التجارة.

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وبحسب دراسة أجرتها وكالة "نوفوستي" فقد استحوذت العملة الأمريكية الشهر الماضي على حصة بنسبة 84.15% من التسويات التجارية العالمية، واللافت إلى أن حصة الدولار تقبع دون مستوى 85% منذ ديسمبر الماضي، وهو أمر لم يحدث منذ بداية عام 2018.

فيما صعدت العملة الصينية اليوان للمرة الأولى إلى المرتبة الثانية في قائمة العملات الرئيسية في التجارة، بعد ارتفاع حصتها في التسويات إلى 5.8%.

بينما انخفضت العملة الأوروبية اليورو إلى المركز الثالث وبلغت حصتها 5.43%، وشملت المراتب الخمس الأولى الين الياباني بحصة 1.4% (المرتبة الرابعة) والريال السعودي بحصة 0.56% (المرتبة الخامسة).

المصدر: نوفوستي

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