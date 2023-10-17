ارتفاع الأصول الاحتياطية السعودية
Globallookpress
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ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال شهر سبتمبر 2023 بنسبة 3% لتصل إلى 1648.1 مليار ريال (حوالي 439.39 مليار دولار) مقارنة بشهر أغسطس 2023.
وجاء ذلك بحسب ما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي.
ومقارنة بشهر سبتمبر 2022، انخفضت الأصول الاحتياطية للمملكة بقيمة 108.1 مليار ريال وبنسبة 6%.
وتشمل الأصول الاحتياطية للسعودية خمسة بنود، هي استثمارات في أوراق مالية في الخارج ونقد أجنبي وودائع في الخارج والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة والذهب النقدي.
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)
المصدر: أرقام