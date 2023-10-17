ارتفاع الأصول الاحتياطية السعودية

ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال شهر سبتمبر 2023 بنسبة 3% لتصل إلى 1648.1 مليار ريال (حوالي 439.39 مليار دولار) مقارنة بشهر أغسطس 2023.

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وجاء ذلك بحسب ما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي.

ومقارنة بشهر سبتمبر 2022، انخفضت الأصول الاحتياطية للمملكة بقيمة 108.1 مليار ريال وبنسبة 6%.

وتشمل الأصول الاحتياطية للسعودية خمسة بنود، هي استثمارات في أوراق مالية في الخارج ونقد أجنبي وودائع في الخارج والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة والذهب النقدي.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: أرقام