تركيا.. تراجع مبيعات المنازل للأجانب

تراجعت مبيعات المنازل للأجانب في تركيا خلال سبتمبر الماضي بنسبة 42 بالمئة مقارنة مع سبتمبر 2022، فيما يتصدر الروس الأجانب الأكثر شراء للمنازل في تركيا.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، فإن عدد المنازل التي بيعت للأجانب خلال سبتمبر الماضي، بلغ ألفين و930 منزلا.

وأشارت البيانات إلى أن مبيعات المنازل للأجانب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، تراجعت بنسبة 43.5 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم.

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وجاء مواطنو روسيا في المرتبة الأولى بين الأجانب الأكثر شراء للمنازل في تركيا خلال سبتمبر الماضي بشرائهم 722 منزلا، تلاهم الإيرانيون بـ327 ثم العراقيون بـ191 منزلا.

المصدر: الأناضول