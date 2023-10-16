هل سيختفي الحطب والفحم من ميزان الطاقة العالمي في المستقبل؟

استبعد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اختفاء الفحم والحطب من ميزان الطاقة العالمي في المستقبل، لكنه رجح احتمال تراجع حصتهما في منظومة الطاقة العالمية.

وقال نوفاك ردا على سؤال حول بنية ميزان الطاقة العالمي في السنوات الخمسين القادمة بحلول العام 2073، في مقابلة صحافية بثت على قناة "صولوفيوف لايف" اليوم الاثنين: "ستستحوذ طاقة الرياح والشمس والطاقة النووية على حصة مهمة في ميزان الطاقة العالمي، كما ستكون هناك حصة لمصادر الطاقة الهيدروكربونية التقليدية، كذلك سيكون هناك حصة للفحم والحطب والنفط والغاز لكن حصة هذه الأخيرة ستنخفض".

وعن سبب عودة أوروبا لاستخدام الفحم وتجاهلها أجندتها الخضراء، قال نوفاك إن أوروبا تحولت إلى الفحم ليس لأنها تؤمن وتربط مستقبل الطاقة به، بل لأنها اتخذت مجموعة من "القرارات غير الفعالة وغير العقلانية بتخليها عن استخدام غازنا (الغاز الطبيعي الروسي)".

وأشار نوفاك إلى أن حصة مصادر الطاقة المتجددة سترتفع في المستقبل وكدليل على ذلك لفت إلى أن الاستثمار في مشاريع الطاقة الخضراء بلغ العام الماضي 600 مليار دولار بينما استحوذت صناعة النفط والغاز على 450 مليار دولار فقط.

المصدر: نوفوستي