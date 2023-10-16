بوتين يفتتح مشاريع نقل في 5 مقاطعات روسية

افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو اليوم الاثنين، طرقا جديدة للسيارات وأخرى خضعت للتطوير والإصلاح في خمس مقاطعات روسية.

وبعد تم تفيذ أعمال الصيانة تم افتتاح أجزاء من الطريق السريع P-217 "القوقاز" في جمهورية داغستان، الواقعة جنوب الجزء الأوروبي من روسيا والمطلعة على بحر القزوين.

كما تم افتتاح الطريق السريع P-242 بيرم - يكاترينبورغ في منطقة سفيردلوفسك، أكبر مقاطعة في منطقة الأورال والواقعة في الجزء الآسيوي من روسيا، وعقدات نقل (تقاطعات نقل) في الطريق السريع M-4 في إقليم كراسنودار، الواقعة في جنوب البلاد.

كذلك تم افتتاح جسرين، أول جسر تمت صيانته ويمر عبر نهر كالميوس في مدينة ماريوبول بجمهورية دونيتسك الشعبية، والثاني جسر جديد يمر عبر نهر "سفير" في مقاطعة لينينغراد، الواقعة في الشمال الغربي من الجزء الأوروبي من البلاد.

وتولي الحكومة الروسية اهتماما كبيرا لمشاريع النقل والبنية التحتية في البلاد، لما تحمله من أهمية في عملية التنمية الاقتصادية للبلاد.

المصدر: RT