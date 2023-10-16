بورصة موسكو بالقرب من أعلى مستوى في نحو عام

ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، في تعاملات اليوم الاثنين، وصعد مؤشرها الرئيسي للأسهم المقومة بالروبل فوق مستوى 3220 نقطة، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى تم تسجيله في نحو عام.

وبحلول الساعة 13:50 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 0.89% إلى 3220.73 نقطة، وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى المؤشر في عام.

Bloomberg

في حين، صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 0.79% إلى 1042.35 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي سوق العملات، ارتفع سعر صرف الدولار بنحو طفيف بواقع 8 كوبيكات (الروبل = 100 كوبيك) إلى 97.34 روبل، فيما ازداد سعر صرف اليورو بواقع 36 كوبيكا إلى 102.54 روبل.

وجاء ذلك خلافا لليوان الصيني الذي تراجع سعر صرفه بواقع 3 كوبيكات إلى 13.29 روبل.

ويرى خبراء أن العملة الروسية تلقى دعما من أسعار النفط المرتفعة في الأسواق العالمية، إضافة لمرسوم رئاسي يلزم مجموعة من الشركات ببيع جزء من إيراداتها من العملات الأجنبية بالروبل في بورصة موسكو. وتوقع خبراء ارتفاع العملة الروسية في الفترة القادمة من العام الجاري 2023.

المصدر: RT