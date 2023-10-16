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برميل "برنت" فوق 91 دولارا رغم هبوط الأسعار

مال وأعمال

برميل
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين، ورغم التراجع تم تداول عقود "برنت" العالمي فوق مستوى 91 دولارا للبرميل.

وبحلول الساعة 10:41 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.43% إلى 87.32 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.53% إلى 90.41 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وتراقب الأسواق التظورات في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة بعد جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة لبحث سبل التهدئة.

وإسرائيل ليست دولة منتجة للذهب الأسود لذلك فإن تأثير المواجهة لا تؤثر بشكل ملحوظ على إمدادات النفط والغاز العالمية، لكن الأسواق تتخوف من توسع الصراع ليشمل إيران، العضو في منظمة "أوبك".

المصدر: RT + بلومبرغ

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