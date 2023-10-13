هل تنافس روسيا قطر بسوق الغاز العالمية؟ 

تحدث نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن خطط روسيا في مجال الغاز الطبيعي المسال، وأشار إلى أن روسيا تسعى للاستحواذ على حصة تبلغ 20% على الأقل في هذه السوق.

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وقال نوفاك في مقابلة مع RT ضمن برنامج "نيوزميكر" على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو، إن قطر تعد أحد أبرز منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب أستراليا والولايات المتحدة.

وأضاف أن روسيا تحتل المرتبة الرابعة في سوق الغاز المسال، في حين تتصدر السوق أستراليا ومن ثم قطر وبعدها الولايات المتحدة.

لافتا إلى أن استراتيجة تطوير قطاع الغاز المسال في روسيا تتضمن مشاريع ضخمة ستاعد البلاد على زيادة انتاجها من الغاز المسال.

وقال المسؤول إن روسيا تنتج اليوم 33 مليون طن سنويا من الغاز المسال، وتسعى للاستحواذ على حصة تبلغ على الأقل 20% في سوق الغاز المسال العالمية، كذلك تحدث نوفاك عن مشاريع أطلقتها روسيا لبناء أسطولها من ناقلات الغاز.

وأشار إلى روسيا تتعاون مع قطر في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز، لافتا إلى المنتدى عبارة عن منصة لتبادل الآراء والخبرات بين الدول المنتجة للوقود الأزرق.

المصدر: RT