بوتين يعلن عن نمو حجم نقل البضائع بين بلدان الرابطة المستقلة

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن حجم نقل البضائع بين بلدان رابطة الدول المستقلة ينمو بنسبة سبعة بالمئة سنويا.

وأضاف الرئيس بوتين، في قمة زعماء دول رابطة الدول المستقلة: " لدينا في رابطة الدول المستقلة... حجم نقل البضائع ينمو بنسبة 7%".

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وأشار الرئيس الروسي إلى ضرورة تطوير البنية التحتية للنقل، بما في ذلك شبكة السكك الحديدية والطرق، في بلدان رابطة الدول المستقلة. وشدد بوتين على أنه ناقش أمس هذه القضايا مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وقال: "كل هذا أمر بالغ الأهمية، وليس فقط على المستوى الإقليمي، بل على المستوى الدولي بالمعنى الحرفي للكلمة، وسيساهم بالتأكيد في تنمية الاقتصاد ككل".

المصدر: نوفوستي