بوتين: روسيا لا تشمت أو تسخر من الوضع في الاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس فلاديمير بوتين خلال تعليقه على الوضع الاقتصادي في أوروبا أن دول القارة تعاني من الركود الاقتصادي، وأن روسيا رغم ذلك لا تشمت بهذه الدول، أو تسخر من وضعها.

قال في قمة زعماء دول رابطة الدول المستقلة: "تظهر اقتصادات البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة ديناميكيات إيجابية لمعظم المؤشرات الاقتصادية. وفي الفترة من يناير إلى يونيو، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2%".

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وأضاف: "أود أن ألفت انتباهكم إلى أنه على سبيل المثال في منطقة اليورو يبدو أنها حققت نموا طفيفا هناك هذا العام بنسبة 0.5٪، لكن في الدول الصناعية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي هناك مؤشرات سلبية: ناقص 0. 1%، ناقص 0.2%، ناقص 0.3%. وفي بعض دول البلطيق - ناقص 3%".

وتابع: "الركود هو ركود. نحن لا نبتهج له ولا نصفق له، ولا نسخر من ذلك، بل نشير إلى الوقائع لا أكثر. هنا في رابطة الدول المستقلة النمو زائد 2.2٪ والزيادة في الإنتاج الصناعي أكثر من 2.7%".

المصدر: نوفوستي