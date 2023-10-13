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أسعار الغاز تواصل ارتفاعها في الأسواق الأوروبية

مال وأعمال

أسعار الغاز تواصل ارتفاعها في الأسواق الأوروبية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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واصلت أسعار الغاز ارتفاعها في البورصات الأوروبية اليوم الجمعة، حيث صعدت العقود الآجلة للوقود الأزرق بنحو 5% وتجاوزت مستوى 600 دولار للألف متر مكعب للمرة الأولى منذ 10 مارس 2023.

وبحلول الساعة 09:52 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للوقود الأزرق على مؤشر TTF، أكبر مركز في أوروبا، بنسبة 5% إلى 610.2 دولار لكل ألف متر مكعب.

وكانت العقود قد استهلت تعاملات اليوم عند مستوى 556.1 دولار لكل ألف متر مكعب. ويأتي الارتفاع في ظل مخاوف من حدوث اضطرابات في إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية.

المصدر: نوفوستي

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