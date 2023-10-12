وزير النفط العراقي: روسيا نجحت في تجاوز قيود الغرب النفطية

أشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني، في حديث لـRT، إلى فشل القيود والعقوبات الغربية المفروضة على صادرات موارد النفط الروسية.

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وجاء تصريح الوزير العراقي على هامش مشاركته في فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي السادس "أسبوع الطاقة الروسي"، المنعقد هذا الأسبوع في العاصمة الروسية موسكو.

وردا على سؤال حول العقوبات والتعاون مع روسيا، قال: "من الطبيعي لدينا تفاهمات مع دول "أوبك" (Opec) و"نان أوبك" (Non-Opec) في ما يخص إنتاج النفط والغاز، وبالمقابل لدينا اتفاقات في هذا الإطار، وروسيا حتى الآن تعتبر ثاني أكبر مصدر ومنتج للخام في العالم".

وأضاف: "لا اعتقد أن الحصار المفروض على روسيا في ما يخص صادرات النفط مؤثر عليها، إذ استطاعت روسيا تجاوز القيود".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن عائدات النفط الروسية ارتفعت إلى 17.1 مليار دولار في أغسطس 2023، على الرغم من تراجع الصادرات بنحو 7.5% على أساس سنوي، إلى 7.2 مليون برميل يوميا.

وارتفاع إيرادات النفط والغاز يعد دليلا على فشل العقوبات الغربية ضد روسيا، حيث سعى الغرب من خلال وضع سقف لسعر البرميل الروسي إلى تقليص إيرادات الميزانية الروسية.

وفي ديسمبر 2022، فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع سقفا لسعر برميل النفط الروسي، حيث حظر على شركات النقل والتأمين الأوروبية تقديم خدماتها إذا تم بيعه فوق مستوى 60 دولارا للبرميل.

واعتبارا من 5 فبراير 2023، تم فرض سقف سعري على إمدادات المنتجات النفطية من روسيا، حيث تم فرض سقف عند 100 دولار للمنتجات النفطية التي تباع بعلاوة مثل الديزل.

من جهتها فرضت موسكو حظرا انطلاقا من 1 فبراير الجاري على بيع نفطها ومنتجاته للجهات التي تتقيد بالسقف السعري.

المصدر: RT