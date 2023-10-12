دول "أوبك" تنفذ اتفاق "أوبك+" بنسبة 305%

ارتفع إنتاج النفط في دول منطمة "أوبك" في سبتمبر 2023 الشهر الخامس من التخفيضات الطوعية بواقع 273 ألف برميل يوميا، مقارنة بأغسطس 2023.

وجاء في تقرير منظمة الدول المصدرة للبترول: "إن الإنتاج وصل إلى مستوى متوسط ​​قدره 27.75 مليون برميل يوميا بفضل نيجيريا والسعودية والكويت، وخلال ذلك انتجت دول المنظمة المشاركة في اتفاق "أوبك+" أقل من المستويات المسموح بها بمقدار 3.88 مليون برميل يوميا، منفذة الاتفاق بنسبة 305%".

إقرأ المزيد

وقال التقرير: "وفقا لبعض المصادر، بلغ إجمالي إنتاج "أوبك" من النفط الخام في المتوسط ​​27.75 مليون برميل يوميا في سبتمبر 2023، بزيادة 273 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق. وزاد إنتاج النفط بشكل رئيسي في نيجيريا والمملكة العربية السعودية والكويت، في حين انخفض الإنتاج في فنزويلا وغينيا الاستوائية".

وبذلك أوفت أوبك باتفاق "أوبك+" بنسبة 305%، مما أدى إلى خفض الإنتاج بمقدار 3.88 مليون برميل يوميا فوق الحصص المقررة.

المصدر: نوفوستي