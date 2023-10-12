أسعار الغاز في أوروبا تحلّق!
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w7te
ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا في تعاملات بعد ظهيرة اليوم الخميس بواقع 10%، مسجلة 560 دولارا للألف متر مكعب.
وبحلول الساعة 13:50 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للوقود الأزرق لشهر نوفمبر المقبل على مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا) بنسبة 10.8% إلى 559.5 دولار لكل ألف متر مكعب.
وقبل ذلك جرى تداول العقود الآجلة للوقود الأزرق في مستهل تعاملات اليوم عند 505.7 دولار لكل ألف متر مكعب.
ويأتي الارتفاع في ظل مخاوف من حدوث اضطرابات في إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية.
المصدر: RT + نوفوستي