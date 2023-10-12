بوتين: حصة الروبل في التعاملات بين روسيا وقرغيزستان بلغت 83%

أشاد الرئيس فلاديمير بوتين بانتقال روسيا وقرغيزستان النشط إلى التعامل بالعملتين الوطنيتين في التجارة البينية، مشيرا إلى أن حصة الروبل في التعاملات التجارية بين البلدين بلغت 83%.

وأضاف في ختام المباحثات الروسية القرغيزية اليوم الخميس: "ينتقل البلدان بنشاط إلى العملتين الوطنيتين في التسويات التجارية، ويتم بناء قنوات مستقرة للائتمان والتعاون المصرفي. ونتيجة لذلك، وصلت حصة الروبل في التعاملات التجارية المتبادلة إلى نسبة مثيرة للإعجاب بلغت 83٪".

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وأشار الرئيس بوتين إلى أن روسيا المورد الرئيسي للمنتجات البترولية إلى قرغيزستان، وتلبي بالكامل احتياجات المستهلكين هناك من البنزين والديزل.

ولفت إلى توريد روسيا الوقود إلى قرغيزستان بشروط تفضيلية، دون رسوم جمركية. وذكر أن مستوى الإمدادات في هذا العام، بقي كما كان في العام الماضي.

وقال: "في العام الماضي قمنا بتصدير حوالي 1.2 مليون طن من الوقود، ونخطط لشحن نفس الكمية حتى نهاية هذا العام. علاوة على ذلك، تتم عمليات التسليم، أود التأكيد على ذلك بشكل منفصل، بشروط تفضيلية، دون فرض رسوم جمركية على التصدير، وهو ما يعطي أيضا تأثيرا إيجابيا مباشرا على اقتصاد قرغيزستان".

في وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس الروسي في زيارة رسمية إلى قرغيزستان، حيث أجرى بوتين مباحثات مع الرئيس القرغيزي صدر جباروف، فيما من المقرر أن يزور القاعدة الجوية الروسية في قرغيزستان، ويشارك في قمة رابطة الدول المستقلة هناك.

المصدر: RT