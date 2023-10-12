هل تستهدف "أوبك+" سعرا محددا لبرميل النفط؟

حدد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الهدف الرئيسي لعمل مجموعة "أوبك+"، التي تضم دولا منتجة للخام من داخل وخارج منظمة "أوبك".

وأشار نوفاك، في مقابلة تلفزيونية جرت اليوم الخميس على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسية"، إلى أن التنبؤ بسعر النفط مهمة لا تحمد نتائجها، فالسوق نفسها تحدد السعر، والمهمة الرئيسية لمجموعة "أوبك+" هي تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وقال: "نحن عادة لا نتحدث عن سعر محدد لبرميل النفط، لأن هذا الهدف لا تحمد نتائجه، مهمتنا (مجموعة "أوبك+") ليست استهداف سعر محدد، بل تحقيق التوازن في السوق بين العرض والطلب والفهم طويل المدى لكيفية تطور السوق".

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وأضاف المسؤول الروسي، أن "السوق بنفسها تحدد السعر، ومن خلال إجراءاتنا المشتركة (مجموعة "أوبك+) نسعى لاستقرارها".

وعن تأثير المواجهة في الشرق الأوسط على أسعار الذهب الأسود، قال نوفاك، إن "الأحداث في منطقة الشرق الأوسط لم تؤثر بعد بشكل ملحوظ على أسعار الخام، ويعني ذلك أن السوق لا ترى وجود مخاطر مرتفعة حتى الآن".

وانطلقت في العاصمة الروسية موسكو اليوم فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي السادس "أسبوع الطاقة الروسي"، والذي سينعقد حتى 13 من أكتوبر الجاري.

والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الواقع الجديد للطاقة العالمية"، ويغطي الحدث مجموعة واسعة من المواضيع وبشكل تقليدي تطال القضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمية: التحديات التي تواجه أسواق النفط، ومشاكل انتقال الطاقة وحماية المناخ، والتحول الرقمي لصناعة الطاقة، وتدريب الكوادر.

المصدر: نوفوستي