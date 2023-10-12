ارتفاع طفيف لأسعار النفط وسط ترقب بيانات أمريكية

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس مع ترقب الأسواق البيانات الأسبوعية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة، وسط توقعات بزيادتها.

وبحلول الساعة 10:05 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.13% إلى 83.60 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.29% إلى 86.07 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي بواقع 12.94 مليون برميل، وبيانات المعهد عبارة عن تقديرات ومن المقرر أن تنشر البيانات الرسمية للمخزونات في وقت لاحق اليوم.

المصدر: RT + بلومبرغ.