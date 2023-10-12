الهند: ندفع ثمن النفط المستورد من روسيا بالدولار واليورو

قال السفير الهندي في موسكو باوان كابور، إن بلاده تسدد قيمة النفط المستورد من روسيا بالدولار واليورو.

وسبق للسفير الهندي وقال إنه على مدى الأشهر الـ18 الماضية، لم تدفع الهند قيمة النفط المستورد من روسيا بالروبية.

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وأضاف على هامش أسبوع الطاقة الروسي: "ندفع بالدولار وباليورو، أي بالعملات الصعبة".

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الهند تسعى لحل مشكلة الأموال المتراكمة في حسابات المصدرين الروس بالعملة الهندية الروبية.

ولفتت الوزارة إلى أنه لم يتم بعد النظر في التخلي عن التعامل بالروبية مع الهند، بسبب مشكلة الأموال العالقة في حسابات المصدرين الروس.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تأكيد الهند أنها ستقدم لروسيا مجالات واعدة يمكن من خلالها استثمار مليارات الروبيات العالقة في حسابات الشركات الروسية.

وأمس الأربعاء انطلقت في موسكو فعاليات "أسبوع الطاقة الروسي" بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين الروس والأجانب.

ويستمر المنتدى في قاعة المعارض المركزية "مانيج" في موسكو في الفترة من 11 حتى 13 أكتوبر الجاري تحت عنوان "الواقع الجديد للطاقة العالمية".

المصدر: نوفوستي