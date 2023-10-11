بوتين يرحب بالمشاركين في المؤتمر الأقاليمي الروسي القيرغيزي 

رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بالمشاركين في المؤتمر الأقاليمي الروسي القيرغيزي المنعقد في نسخته العاشرة حاليا في قرغيزستان.

إقرأ المزيد

وأشار في مقطع فيديو موجه للمشاركين، إلى أن الجانب الروسي يساعد المناطق القيرغيزية على تحسين نظام التعليم الثانوي، وفي السنوات المقبلة ستبني روسيا 9 مدارس في قرغيزستان.

وقال الرئيس الروسي إن مؤتمر هذا العام مخصص في المقام الأول لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، لذلك فإنه من المنطقي انعقاده في جلال آباد، التي تعتبر المركز الصناعي لقيرغيزستان.

وعن العلاقات التجارية بين روسيا وقرغيزستان، أفاد الرئيس الروسي بأن حجم التجارة الثنائية ارتفع في 2022 بنسبة 37% ووصل إلى 3.4 مليار دولار.

أما في 2023، فقد صعدت التجارة البينية في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 17.4%.

المصدر: RT