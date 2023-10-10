أسعار الغاز في أوروبا تحلق بعد إعلان من فنلندا

قفزت أسعار الغاز في أوروبا، في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الثلاثاء، بنحو 12% بعد تقارير تحدثت عن مؤتمر صحفي عاجل لفنلندا حول تسرب الغاز في خط الأنابيب، الذي يربطها مع إستونيا.

وبحلول الساعة 14:55 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لشهر نوفمبر المقبل على مؤشر TTF، الذي يعد أكبر مركز غاز في أوروبا، بنسبة 12% إلى 534.4 دولار لكل ألف متر مكعب.

ويوم الأحد الماضي، قالت فنلندا وإستونيا إن وصلة البلطيق في خط أنابيب غاز "بالتيك كونكتر" التي تمر بين البلدين عبر قاع بحر البلطيق قد تم إغلاقها بشكل مؤقت بسبب تسرب.

Sputnik

وفي التعاملات الصباحية، ارتفعت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية بنحو 7% في ظل مخاوف بحدوث اضطرابات في إمدادات الغاز من أستراليا والنرويج، لكنها سارعت بالصعود بعد الإعلان من فنلندا.

المصدر: نوفوستي