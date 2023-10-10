إسرائيل: حظرنا حسابات عملات مشفرة تابعة لـ"حماس"

أفادت الشرطة الإسرائيلية، في بيان بشبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، بتجميد حسابات عملات مشفرة تستخدمها حركة "حماس" على حد تعبيرها.

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وادعت الشرطة الإسرائيلية أنها نجحت في تحقيق ذلك بفضل التعاون مع وزارة الدفاع ووكالة الأمن الإسرائيلية، وجاء في البيان: "نجحت وحدة الأمن السيبراني التابعة للشرطة الإسرائيلية، بالتعاون مع وزارة الدفاع ووكالة الأمن الإسرائيلية ووكالات استخبارات حكومية أخرى، في تجميد حسابات العملات المشفرة التي تستخدمها "حماس" لجمع الأموال لأنشطتها".

وأمس أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت فرض حصار كامل على قطاع غزة، حيث تم قطع الكهرباء والماء عن القطاع، وذلك للضغط وانتقاما من حركة "حماس" بعد إطلاقها عملية "طوفان الأقصى".

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" الثلاثاء يومها الرابع، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ، من جانبه، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ردا على الهجوم وشن غارات على قطاع غزة.

المصدر: RT + نوفوستي