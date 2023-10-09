نوفاك: الحكومة الروسية ستواصل مراقبة الوضع في سوق الوقود

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن الحكومة ستواصل مراقبة الوضع في سوق الوقود المحلي من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار.

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وقال نوفاك في اجتماع حكومي عقد اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين: "ستواصل الحكومة مراقبة الوضع الحالي في سوق الوقود المحلي بشكل يومي والتعاون مع الشركات (الروسية) من أجل الحفاظ على استقرار السوق".

بدوره لفت وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، إلى أن وزراته لا ترى مؤشرات في السوق لرفع الحظر المفروض على تصدير البنزين من روسيا.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، وافقت الحكومة الروسية على فرض رسوم وقائية على صادرات الوقود لغير المنتجين بقيمة 50 ألف روبل (حوالي 500 دولار) حتى نهاية عام 2025.

كما أعلنت قرارا برفع حظر صادرات الديزل المنقول للموانئ عبر خطوط الأنابيب بشرط توفير الشركات المنتجة 50% من إمداداتها على الأقل في السوق المحلي.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، فرضت الحكومة قيودا مؤقتة على تصدير البنزين ووقود الديزل وذلك بهدف تحقيق الاستقرار في السوق المحلية.

المصدر: نوفوستي