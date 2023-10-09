أكثر عملة مقومة دون قيمتها بين عملات دول مجموعة العشرين

أعدت وكالة "نوفوستي" تقريرا صنفت فيه العملات المقومة بأقل من قيمتها في دول G20 لبداية خريف هذا العام، واعتبرت الوكالة أن الروبل الروسي أكثر عملة مقومة بأقل من قيمتها بين هذه الدول.

وبحسب حسابات وكالة "نوفوستي" فإن العملة الروسية أصبحت أكثر عملة مقومة دون قيمتها بين دول مجموعة العشرين، ويجب أن يكون سعر صرفها حوالي 33 روبلا لكل دولار بينما يتم تداوله عند مستوى 101 روبل الآن.

وفيما يلي لائحة بالعملات المقومة بأقل من قيمتها في مجموعة العشرين لشهر سبتمبر 2023:

1. الروبل الروسي مقوم بأقل من قيمته بنسبة 66.2%

2. عملة إندونيسيا بنسبة 54.8%

3. عملة جنوب إفريقيا بنسبة 44.9%

4. عملة الهند بنسبة 41.8%

5. عملة الصين بنسبة 39.5%

6. عملة تركيا بنسبة 37.2%

7. عملة كوريا الجنوبية بنسبة 34.9%

8. عملة اليابان بنسبة 33.1%

9. عملة البرازيل 30.5%

10 عملة المكسيك 30.4%

بالمقابل، أصبحت العملة الأوروبية اليورو أكثر عملة مبالغا في تقدير قيمتها بين اقتصادات مجموعة العشرين، إذ أن سعر صرف اليورو مبالغ فيه بنسبة 16% أمام الدولار، أما الدولار الكندي فمبالغ بقيمته بنسبة 15% مقابل الدولار.

المصدر: نوفوستي