استطلاع رأي: سدس المقيمين في ألمانيا يعجزون عن توفير نفقات المعيشة

يكافح سدس المقيمين في ألمانيا تقريبا من أجل تلبية الحد الأدنى من تكاليف المعيشة بسبب ارتفاع نسبة التضخم.

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أفادت بذلك وكالة DPA، التي حصلت على نتائج الاستطلاع الذي أجرته خدمة YouGov الاجتماعية بتكليف من البنك الألماني Postbank، حيث توضح تلك النتائج أن 17.2% من المشاركين فيه غير قادرين على دفع النفقات الأساسية بأنفسهم بسبب ارتفاع الأسعار هذا العام. وقبل عام كانت تلك النسبة 11%، فيما يضطر 28.1% من عينة الاستطلاع إلى استخدام جزء من المال، و10% من آخرين يستخدمون جزءا كبيرا من المدخرات لتغطية النفقات اليومية. في الوقت نفسه، قال 39% من المشاركين أن مستوى دخلهم يكفي لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وخلال الدراسة، تمت مقابلة 2059 من سكان ألمانيا، حيث تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 15-18 سبتمبر.

وكان مكتب الإحصاء الاتحادي قد أفاد في وقت سابق أن التضخم في ألمانيا في أغسطس بلغ 6.1% على أساس سنوي. وعلاوة على ذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في أغسطس بنسبة 9% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، ومصادر الطاقة بنسبة 8.3%. وقد تباطأ التضخم في ألمانيا إلى 4.5% في سبتمبر، بينما يتوقع الاقتصاديون الألمان أن يبلغ متوسط مستواه 6% عام 2023، انخفاضا من 6.9% العام الماضي.

المصدر: تاس