"أرخص من المرور عبر السويس".. كالينينغراد الروسية تستقبل أول سفينة من الصين عبر الممر الشمالي

استقبلت مقاطعة كالينينغراد الروسية أول سفينة شحن وصلت إليها من شنغهاي الصينية عبر ممر الملاحة الشمالي، الذي يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ.

وجاء ذلك بحسب ما ذكره حاكم المقاطعة الروسية أنطون عليخانوف في منشور في تطبيق "تلغرام" اليوم الجمعة، وقال: "وصلت اليوم السفينة الأولى إلى مقاطعة كالينينغراد عبر ممر الملاحة الشمالي. غادرت السفينة شنغهاي، واتجهت إلى أرخانغيلسك، والآن وصلت إلى بالتييسك (ميناء في مقاطعة كالينينغراد) ونقطة النهاية هي سان بطرسبورغ (شمال روسيا)".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن شركات النقل "تخطط لإطلاق رحلات منتظمة لهذا المسار"، وقال: "شركات النقل تخطط لجعل هذا المنتج اللوجستي دائما"، وأضاف: "اتضح أن هذا المسار أرخص وأسرع من المرور عبر قناة السويس".

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وكالينينغراد هي مقاطعة روسية مطلة على بحر البلطيق تقع بين بولندا في الجنوب وليتوانيا في الشمال والشرق.

وممر الملاحة الشمالي يمتد عبر الدائرة القطبية الشمالية ويربط المحيطين الأطلسي والهادئ.

وتعمل روسيا بخطى حثيثة على تطوير الممر البحري، حيث تواصل تطوير أسطول كبير من كاسحات الجليد لمرافقة السفن التجارية.

وتخطط موسكو لاستخدام الممر لتصدير النفط والغاز، ومن المتوقع أن يصبح الممر، طريقا تجاريا رئيسيا بين أوروبا وآسيا.

المصدر: RT + نوفوستي