سوريا.. توقعات بارتفاع عائدات السياحة إلى مئات الملايين من الدولارات

يتوقع وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني، زيادة عائدات سوريا من السياحة إلى مئات الملايين من الدولارات بعد الانتعاش الملحوظ للقطاع في العام 2023.

وقال الوزير السوري: "أظهر قطاع السياحة في سوريا نموا ملحوظا في العام 2023 وبيانات الزيارات (عدد دخول السياح الأجانب) واعدة للغاية.. نتوقع جمع مئات الملايين من الدولارات من عائدات السياحة".

وبحسب الوزير فإن السياحة الثقافية تتطور بشكل جيد في البلاد، وبهدف هذا الغرض يزور سوريا مواطنون من العديد من الدول، وخاصة من دول أوروبا الغربية، مشيرا إلى أن العلاقات السياحية تتعزز مع إيران كما أن تدفق السياح من لبنان والعراق مستقر.

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وأفاد بأن تطبيق التأشيرة الإلكترونية سيسهل إعادة إحياء السياحة في سوريا، وقال إن "هذا المشروع في المرحلة النهائية من التطوير".

وفي وقت سابق، أشار الوزير السوري إلى أن سوريا استقبلت 2.5 مليون سائح في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 2023.

المصدر: نوفوستي