البنك الدولي يصدر توقعاته لأداء اقتصادات الخليج

توقع البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.4% في نهاية العام الجاري 2023، ليرتفع إلى 3.7% في العام المقبل 2024.

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وقال البنك الدولي، في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه من المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3.4% في 2023، على أن يرتفع هذا النمو إلى 3.7% في العام المقبل 2024.

وتوقع التقرير أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 12.4% في 2023، و11.8% في 2024، وأن تحقق الإمارات فائضا في رصيد المالية العامة بنسبة 5.2% في 2023، وبنسبة 4.6% في 2024.

وقدر تقرير البنك الدولي نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1% في عام 2023، ترتفع إلى 3.6% في العام المقبل.

وأشار إلى أن اقتصاد المملكة العربية السعودية سينمو بنسبة 4.1% في عام 2024، بينما سينمو اقتصاد الكويت بنسبة 0.8% في 2023، ترتفع إلى 2.6% في 2024.

وبحسب التقرير، من المتوقع ان ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.8% في 2023، وبنسبة 2.5% في 2024، بينما سينمو اقتصاد سلطنة عمان بنحو 1.4% في 2023 ترتفع إلى 2.7% في 2024، فيما من المقدر نمو اقتصاد البحرين بنسبة 2.8% في 2023 ترتفع إلى 3.3% في 2024.

المصدر: وام