السفير العراقي لدى أنقرة: تركيا وافقت على استئناف تصدير النفط

أعلن سفير جمهورية العراق لدى أنقرة ماجد اللجماوي، اليوم الخميس، أن تركيا وافقت على استئناف تصدير النفط عبر أنبوب النفط العراقي- التركي.

وقال اللجماوي في بيان إن "الجانب التركي وافق على استئناف تصدير النفط فورا من أنبوب النفط العراقي- التركي".

وجاء ذلك في أعقاب اللقاء الذي جمعه بوزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار.

وأكد بيرقدار أن "الفرق الفنية التركية أنهت الإجراءات الفنية واللوجستية الخاصة باستئناف ضخ النفط العراقي عبر الأنبوب"، موضحا أن "الموضوع أصبح في عهدة الجانب العراقي".

بدوره، عبر اللجماوي عن تثمين "حكومة وشعب العراق لهذه الخطوة التركية"، مبديا "استعداد العراق لاستئناف تصدير النفط بالسرعة الممكنة".

وشدد على أن استئناف تصدير النفط سوف يسهم بشكل كبير في فتح آفاق العلاقات العراقية-التركية وتمتينها بالشكل الذي يؤمن المصالح المشتركة للبلدين الجارين ويحقق التنمية".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية