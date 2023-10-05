سبقت الولايات المتحدة وألمانيا والصين.. روسيا تتصدر دول العالم بمؤشر PMI للقطاع الصناعي

كشف تقرير لبنك "جي بي مورغان" أن الصناعة الروسية سجلت الشهر الماضي تقدما ملحوظا على الرغم من العقوبات والقيود المفروضة من قبل الغرب.

وفي تقرير حول نشاط الأعمال الصناعية للدول لشهر سبتمبر 2023، تصدرت روسيا قائمة الدول من حيث نمو مؤشر مديري المشتريات الصناعي PMI، وتشير نتيجة المؤشر فوق 50 نقطة إلى زيادة في النشاط وتحت هذا المستوى إلى انخفاضه (50 نقطة المستوى الذي يفصل النمو عن الانكماش).

وفي الوقت الذي تصدرت روسيا قائمة الدول في المؤشر، كان أعضاء منطقة اليورو مثل النمسا وألمانيا من أكبر الخاسرين.

وفيما يلي رسم بياني يظهر ترتيب الدول بحسب مؤشر نمو مؤشر مديري المشتريات الصناعي PMI لشهر سبتمبر 2023:

ويرى خبراء أن الغرب بالغ في تقديراته بعزل روسيا اقتصاديا وسياسيا من خلال العقوبات.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات واسعة لشل روسيا اقتصاديا وعزلها، لكن هذه القيود انعكست على فارضيها أنفسهم بالتضخم والغلاء، فيما يواصل الاقتصاد الروسي تطوره، كما أن روسيا تفتح وجهات وطرقا لوجستية جديدة في العالم، بعيدا عن الدول غير الصديقة.

وفي نهاية شهر سبتمبر الماضي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن العقوبات الغربية تحفز التنمية الاقتصادية في روسيا بشكل جيد.

المصدر: RT