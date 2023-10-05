خطوة ستزيد قدرة ممر شحن يربط روسيا بالخليج

اتفقت روسيا وكازاخستان وتركمانستان وإيران والهند على مسودة وثيقة بشأن تطوير ممر الشحن "شمال - جنوب"، الذي يربط روسيا بمنطقة الخليج.

وأفادت حكومة كازاخستان بأن تطوير الممر بحلول العام 2027 سيزيد من الطاقة الإنتاجية للممر إلى 10 ملايين طن سنويا.

وتتضمن الوثيقة تحسين البنية التحتية والمرافق على المسار وإزالة الحواجز الإدارية وخلق ظروف مواتية لشركات النقل.

وممر الشحن "شمال – جنوب" هو مسار متعدد الوسائط من سان بطرسبرغ إلى ميناء مومباي في الهند بطول يبلغ 7.2 ألف كيلومتر ويمر عبر إيران.

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ويعتبر الممر مسارا بديلا لطريق الملاحة البحري، الذي يربط بين أوروبا ودول الخليج والمحيط الهندي عبر قناة السويس، ويتضمن "شمال – جنوب" 3 مسارات شحن دولية: عبر بحر قزوين (باستخدام السكك الحديدية والموانئ) ومساران بريان غربي وشرقي.

وتولي روسيا وإيران اهتماما كبيرا لتطوير البنية التحتية للممر، وفي هذا الإطار وقعت موسكو وطهران في مايو الماضي، اتفاقية لتشييد سكة حديد بطول 162 كيلومترا بين ميناء آستارا ومدينة رشت في إيران، وتعد الخطوة استكمالا لمشروع النقل الاستراتيجي "شمال – جنوب".

المصدر: RT + سبوتنيك