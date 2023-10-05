بوتين يوجه الحكومة لإعداد دراسة لمشروع نقل استراتيجي

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة والهيئات المختصة بإجراء دراسة حول جدوى بناء سكة حديد "شمال - سيبيريا"، في منطقة سيبيريا الروسية.

وأوعز الرئيس الروسي التعليمات في اجتماع حكومي عقد في 16 أغسطس الماضي، لكن الكرملين نشر وثيقة بهذا الشأن اليوم الخميس.

ويتوجب على الحكومة الروسية تقديم نتائج الدراسة بحلول مطلع مارس من العام المقبل 2024.

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وتمت لأول مرة مناقشة مشروع سكة ​​حديد "شمال - سيبيريا" في الخمسينيات، وفي السابق كان من المفترض أن يمر خط السكة الحديد في روسيا عبر منطقة خانتي مانسي ذاتية الحكم (سيبيريا) ومنطقة تومسك (سيبيريا) وإقليم كراسنويارسك (سيبيريا) ومنطقة إيركوتسك (الجزء الجنوبي الشرقي من سيبيريا).

ويفترض أن يتم ربط سكة الحديد هذه مع خط "بايكال-آمور" الرئيسي، وتم إدراج المشروع ضمن مسودة استراتيجية تطوير النقل بالسكك الحديدية في روسيا حتى عام 2030.

المصدر: نوفوستي