بعد خسائر دامية.. كيف يتم تداول أسعار النفط؟

عادت أسعار النفط إلى الارتفاع، في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن شهدت تراجعا حادا بنهاية جلسة أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس 2023.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.51% إلى 84.65 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود "برنت" بنسبة 0.59% إلى 86.32 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأغلقت عقود "برنت" تعاملات الأربعاء على انخفاض بنسبة 0.64% عند 86.36 دولار للبرميل، في حين أنهت عقود الخام الأمريكي التداولات عند 84.67 دولار للبرميل بتراجع نسبته 0.53%، وفي التعاملات هبطت العقود بنحو 5%.

وأمس هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس 2023، وسط تقييم الأسواق لبيانات المخزونات الأمريكية، وإبقاء مجموعة "أوبك+" على استراتيجية خفض الإنتاج دون تغيير.

وحدت بيانات مخزونات الخام الأمريكي من التراجع، إذ أظهرت البيانات أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 2.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

المصدر: RT + بلومبرغ