رجل أعمال إماراتي يرد على اقتراحه للسيسي حول الكلية الحربية المصرية

رد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، على الأنباء المتداولة حول اقتراحه على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نقل الكلية الحربية وتطوير المنطقة المحيطة بها.

وقال الحبتور في منشور له على موقع "إكس": "مع احترامي الشديد للصحافة والصحافيين ككل، ولكن المصداقية أساس في نقل الخبر. لذا وجدت أنه من الضروري تصحيح الخبر الذي ورد أدناه، فأنا لم أناقش أو أطلب من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نقل الكلية الحربية، إنما قدمت عرضا لتطوير موقعها فقط بعد أن علمت بالنية لنقلها، وكان الاجتماع لتقديم فكرة تطويرها مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي".

وكان رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، قد تحدث عن أسباب الاستثمارات التي يقوم بها في مصر إلى جانب الاقتراحات المستمرة التي يعلن عنها في هذا السياق، ومن بينها مشروع تطوير طريق صلاح سالم.

وأضاف خلال لقاء مع موقع القاهرة 24، أنه بلا شك عاشق لمصر: محبة لشعب مصر الطيب الكريم الخلوق المثقف.. أنا اقترحت أن الأراضي والكومبندات غير المشغولة التابعة للدولة يتم إزالتها وتدشين مشروعات ضخمة، ولم أتطرق للمقابر وأنا أعلم ما يتحدث فيه الإعلام، هذه المشاريع ستحقق على الأقل 100 مليار دولار سنويا.

وأضاف: الكلية الحربية ينقلوها.. أنا اجتمعت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وشرحت له الأمر بعد ما قدمت دراسة للحكومة وبعدين اجتمعت مع رئيس الوزراء كل شيء له أولويات هم لديهم أولويات والله يعطيهم الصحة.. يعجبني موضوع الزراعة في مصر وأتابعه وأنا على متن الطائرة.

المصدر: RT