وزارة النفط العراقية: ايرادات مجموع الصادرات لشهر سبتمبر بلغت أكثر من 9 مليارات دولار

أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الأحد عن الإحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والإيرادات المتحققة لشهر سبتمبر الماضي.

وكشفت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر سبتمبر الماضي، بحسب الإحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 103 ملايين و143 ألفا و199 برميلا، بايرادات بلغت 9.494 مليارات دولار.

واشارت الإحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر سبتمبر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 102 مليونين و220 ألفا و441 برميلا، في حين بلغت الكميات المصدرة الى الأردن 449 ألفا و423 برميلا، فيما كانت الصادرات من ناحية القيّارة 473 ألفا و335 برميلا.

هذا وبلغ معدل الكميات اليومية المصدرة 3 مليون و438 ألف برميل في اليوم، وقد بلغ معدل سعر البرميل الواحد 92.05 دولارا.

يذكر ان الوزارة ومن خلال إيمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والإيرادات المتحققة منه اتخذت هذا الإجراء الشهري.

المصدر: RT