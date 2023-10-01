بعضها دول غير صديقة.. أبرز مستوردي الأسمدة الروسية

أظهرت بيانات أممية تصدّر روسيا في قطاع الأسمدة العالمي، وأشارت إلى أن صادرات الأسمدة الروسية سجلت 6.6 مليار دولار، ووصلت إلى 57 دولة خلال النصف الأول من العام.

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ووفقا لبيانات "كوم تريد"، وهي منصة تتضمن بيانات عن تجارة دول العالم، فإن روسيا صدرت في النصف الأول من العام الجاري أسمدة بقيمة 6.6 مليار دولار إلى 57 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين.

ومن أهم الأسواق للأسمدة الروسية، أشارت البيانات إلى البرازيل (1.9 مليار دولار) والهند (1.3 مليار دولار)، علما أن هذه المنصة لا تكشف جميع بيانات التبادل التجاري للدول، إذ لدى الأسمدة الروسية زبائن تقليديين في إفريقيا وآسيا لم تشملهم البيانات.

أما الولايات المتحدة، فقد استوردت أسمدة روسية بقيمة 890 مليون دولار، فيما اشترت الصين بقيمة 632 مليون دولار، والمكسيك بنحو 429 مليون دولار.

وبين المشترين الـ10 الأوائل للأسمدة الروسية، تركيا (170 مليون دولار) وألمانيا (151 مليون دولار)، صربيا وفرنسا وكازاخستان استوردت كل منها بأكثر من 100 مليون دولار من الأسمدة الروسية.

من جهتها أفادت دائرة الجمارك الروسية بأن صادرات روسيا من الأسمدة بلغت العام الماضي 2022 قرابة 19.3 مليار دولار، بزيادة 1.5 مرة عن عام 2021.

المصدر: نوفوستي