أسهم الإمارات تجذب نحو 1.7 مليار دولار في 4 أيام

استقطبت أسواق الأسهم الإماراتية سيولة بأكثر من 6.1 مليار درهم (حوالي 1.66 مليار دولار) على مدار 4 جلسات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتوزعت السيولة على مدار 4 جلسات بواقع 4.42 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.7 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 1.28 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 85.2 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.54 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.859 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و684.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

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وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند مستوى 9496.03 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9785.32 نقطة، بينما وصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 4163.58 نقطة بعد صعوده في جلسة اليوم بنسبة 0.52% رابحا نحو 2.01 مليار درهم.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: وام