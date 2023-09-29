لضمان الاستقرار المالي.. المركزي الروسي يمدد قيودا على الحوالات

مدد البنك المركزي الروسي حتى 31 مارس المقبل القيود المفروضة على الحوالات الخارجية للمواطنين الروس والمقيمين من الدول الصديقة لموسكو.

ووفقا لبيان نشره بنك روسيا (المنظم الروسي) فإن القيود المفروضة على حوالات الأموال الخارجية ستكون صالحة من 1 أكتوبر 2023 إلى 31 مارس 2024.

وتحظر القيود على المواطنين والمقيمين من الدول الصديقة تحويل مبلغ يزيد عن مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها من عملات أجنبية في الشهر إلى البنوك الأجنبية.

كذلك يحظر على الفئة المذكورة تحويل مبلغ يزيد عن 10 آلاف دولار أو ما يعادله من عملات أخرى في الشهر عبر أنظمة تحويل الأموال.

كما يستمر حظر تحويل الأموال إلى الخارج للأفراد غير المقيمين من الدول غير الصديقة والذين لا يعملون في روسيا وكذلك الكيانات القانونية من هذه الدول، ولا ينطبق هذا الحظر على الشركات الأجنبية الخاضعة للإدارة القانونية الروسية.

وأشار المركزي الروسي إلى أن بنوك الدول غير الصديقة يمكنها تحويل الأموال بالروبل باستخدام حسابات مفتوحة في مؤسسات الائتمان الروسية.

وبعد فرض الغرب عقوبات واسعة على روسيا، اتخذت الحكومة الروسية مجموعة من الإجراءات لضمان تحقيق الاستقرار المالي في البلاد، وبناء على الوضع المالي تقرر السلطات إما تمديد الإجراء أو إلغائه.

المصدر: RT